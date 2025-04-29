В мае температура воздуха на Южном Урале существенно превысит норму

Глава Гидрометцентра России озвучил последние расчеты синоптиков

Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды на май для отдельных регионов России. Южноуральцев он должен порадовать: синоптики обещают тепло выше нормы.

«Существенно выше нормы будет температура на юге Урала, юге Сибири, в Центральном регионе Сибири, а также в северной половине Якутии», — заявил на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Судя по долгосрочным прогнозам, июнь будет прохладным, а июль и август теплее обычного. Аномально теплым Росгидромет обещает сентябрь.