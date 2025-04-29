Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды на май для отдельных регионов России. Южноуральцев он должен порадовать: синоптики обещают тепло выше нормы.
«Существенно выше нормы будет температура на юге Урала, юге Сибири, в Центральном регионе Сибири, а также в северной половине Якутии», — заявил на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Судя по долгосрочным прогнозам, июнь будет прохладным, а июль и август теплее обычного. Аномально теплым Росгидромет обещает сентябрь.