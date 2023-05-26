В мае челябинцам выставят счета за отопление

Причина — в механизме расчетов

В квитанциях за май у жителей многоквартирных домов Челябинска будет строчка за отопление. Об этом горожан предупредили в «Уралэнергосбыте» и объяснили, что платить придется как домам с приборами учета тепла, так и тем, что рассчитываются за ресурс по нормативу.

Напомним, что в этом году отопительный сезон завершился в Челябинске 26 апреля. Как сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта», в домах с приборами учета сумма начислений будет зависеть от того, когда управляющая компания передала последние показания.

«Срок передачи показаний для управляющих компаний — с 23-го по 25-е число. Если показания за апрель были сняты 23-го числа, а отопление отключили 26-го числа, то в квитанции за май челябинцы увидят сумму за объем тепловой энергии, израсходованный в эти оставшиеся даты», — разъяснили в компании.

Что касается домов без счетчиков, то им начисления за май произведут по нормативу с понижающим коэффициентом. Нормативы рассчитаны на восемь месяцев (с октября по май включительно) и не зависят ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода. Таких домов — более трети в зоне обслуживания «УСТЭК-Челябинск». При этом в половине из них есть возможность установки общедомового прибора учета тепла.

По поводу установки счетчиков горожанам посоветовали обратиться в свою управляющую компанию или напрямую в теплоснабжающую организацию. Оплатить прибор жильцам придется самостоятельно, но есть возможность сделать это с рассрочкой на пять лет.