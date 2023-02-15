В мае 2023 года из Челябинска запустят прямой поезд до Севастополя

Состав будет курсировать в летний период

С 2 мая 2023 года из Челябинска в Севастополь (Республика Крым) начнут ходить прямые поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 193/194 Челябинск — Севастополь вводится на летний период и будет курсировать до 26 сентября с периодичностью один раз в неделю. По вторникам он будет отправляться из Севастополя, по пятницам — из Челябинска.

Из Челябинска поезд отправится в 01:40 по московскому времени и спустя 63 часа 25 минут (в 17:05) прибудет в Крым. В обратном направлении состав поедет в 00:20 с прибытием в Челябинск в 16:24.

В компании отметили, что в Челябинске, который ранее был промежуточной станцией, на севастопольский поезд, по статистике, садится много пассажиров. Для их удобства было решено сделать Челябинск станцией отправления поезда.