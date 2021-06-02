«В любой непонятной ситуации — бегай»: челябинка вышла на городской кросс с младенцем

Даже во время беременности женщина не бросала тренировки

В первую среду июня отмечают Всемирный день бега. Накануне праздника на Южном Урале прошел шоссейный полумарафон «Челябинские метеориты». Среди участников забега была челябинка Виктория Мерлинова. Женщина выделялась из толпы тем, что вышла на дистанцию с коляской. Мы связались с Викторией и узнали, почему она не оставила малыша дома и зачем вообще решила бежать.

Виктории 36 лет, у нее трое детей. Старшему сыну Николаю скоро исполнится 12, Василисе — 9 лет, а Серафиме — всего 4 месяца. Она и стала напарницей мамы во время тренировок и забега.

Виктория увлекалась бегом в 2016 году, когда ей подарили билет на первую в Челябинске «Гонку героев». Чтобы пробежать дистанцию и справиться с препятствиями, челябинка начала тренироваться. Вместе с мужем они полюбили этот вид спорта и продолжают им заниматься уже 5 лет.

«Бег для меня — это психологическое здоровье и эмоциональный заряд. Если тебя достали на работе, если ты устал с детьми, если ты вымотался и тебя всё бесит, в любой непонятной ситуации — бегай. И всё пройдет. Ты успокоишься, разгрузишься, оставишь негатив на тренировке», — рассказала Виктория Мерлинова.

Кроме того, физическая активность помогает поддерживать тело в отличной форме, а совместные тренировки с мужем — баланс и гармонию в семье. За несколько часов пробежки супруги успевают обсудить все вопросы и найти компромисс.





Узнав о беременности, Виктория задалась вопросом, можно ли ей продолжать заниматься спортом. Проконсультировавшись с врачом, челябинка приняла решение, что бегу — быть.

«Конечно, о рекордах и речи быть не может, необходимо было снизить интенсивность и продолжительность тренировок. Но тем не менее я не прекращала бегать. Последняя моя пробежка состоялась в 35 недель и 5 дней, 10 января. А 2 февраля родилась Серафима. Через полторы недели я решила, что достаточно восстановилась и пробежала первые 10 километров с коляской», — поделилась воспоминаниями женщина.

О специальных колясках для бега Виктория узнала в Сети. Чтобы младенцу было комфортно, устройство делают с ортопедической спинкой и лежанкой по типу гамака — в такой ребенка не трясет. Амортизация, надувные колеса, фиксатор, чтобы коляску не повело вбок, и ремни безопасности — маленькая Серафима с комфортом спит, пока мама тренируется.





«Серафима пришла в наш мир, где уже жили четыре человека, и гармонично в него влилась. Мы лишь немного скорректировали свой режим, поэтому у меня хватает времени и на себя, и на тренировки», — рассказала Виктория.

Благодаря своему упорству и спокойствию Серафимы, которая спит в специальной коляске, Виктория приняла решение участвовать в шоссейном полумарафоне «Челябинские метеориты». Дистанцию спортсменка выбрала в 10 километров, поскольку была уверена, что за это время ребенок не проснется и не начнет капризничать.





«Забег был потрясающий. Мне очень понравилось, поскольку для Челябинска это настоящий прорыв. Нам разрешили бегать по городу, а не в бору! Я получила только положительные эмоции, зарядилась энергией от одобрения, которое мне высказывали. Кто-то говорил, что хочет также бежать с коляской, и я рада, что мой скромный пример кого-то мотивирует», — скромно отметила Виктория.

По ее словам, с негативом она тоже встречается. Когда занималась в положении, люди беспокоились за ребенка. За малышку в коляске во время тренировок также переживают, но Виктория уверяет, что следит за безопасностью дочки. Кроме того, по мнению женщины, счастливая и здоровая мама дарит еще больше радости и любви своим детям, а значит, от совместных тренировок выигрывает вся семья.