В Локомотивном отремонтируют протекающую крышу школы

Во время последнего звонка там с потолка упала подвесная плитка

В 2023 году капитально отремонтируют крышу школы в Локомотивном городском округе. Из-за дождей она дала течь, а во время последнего звонка упала потолочная плитка.

«С началом весны кровля школы стала протекать. Так как регулярно идут дожди, технически не представляется возможным качественно устранить протекание. Когда установятся благоприятные погодные условия, будут выполнены работы по устранению протечек. В 2023 году планируется провести капитальный ремонт кровли школы»,

— рассказали в администрации Локомотивного городского округа.

Ранее родители школьников выложили в социальные сети фотографию протекающего потолка и сообщили, что во время последнего звонка в школе «обрушился потолок».