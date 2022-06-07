«С началом весны кровля школы стала протекать. Так как регулярно идут дожди, технически не представляется возможным качественно устранить протекание. Когда установятся благоприятные погодные условия, будут выполнены работы по устранению протечек. В 2023 году планируется провести капитальный ремонт кровли школы», — рассказали в администрации Локомотивного городского округа.
Ранее родители школьников выложили в социальные сети фотографию протекающего потолка и сообщили, что во время последнего звонка в школе «обрушился потолок».
В администрации городского округа информацию об обрушении потолка опровергли. Во время праздника из конструкции подвесного потолка на самом деле выпала одна промокшая плитка. Пострадавших во время этого инцидента не было.
Ранее стало известно, что Челябинская область получила 500 миллионов на ремонт 17 школ.
Две школы построят в 2023 году в микрорайоне Тополиная Аллея в Челябинске. Учреждения на 1100 мест возведут по программе государственно-частного партнерства.