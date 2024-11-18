«В лесу родилась елочка»: Новый год челябинцев глазами Дедов Морозов

Профессиональные волшебники рассказали, по‑прежнему ли дети читают стихи и какие им дарят подарки

Современные дети увлечены смартфонами, домашнюю работу делают с помощью искусственного интеллекта, а с родителями переписываются в мессенджерах, находясь в соседних комнатах. Остались ли хоть какие-то признаки прежнего детства?

Об этом мы спросили людей, которые приходят в дома жителей Челябинской области перед самым любимым праздником — Новым годом. Ко дню рождения Деда Мороза, 18 ноября, журналист ИА «Первое областное» спросил их, учат ли дети стихи для волшебника и что просят в письмах.

«Горжусь, что дарю волшебство»





Фото из личного архива Ивана Лопатина

Челябинец Иван Лопатин занимается созданием волшебства более семи лет. Он уверен, что дети со временем не меняются. И очень рад, что они искренне верят в волшебство. Иван говорит, что стихи для Деда Мороза учат и маленькие дети, и взрослые.

«В прошлом году был случай, поздравляли 15-летнего подростка. Позвонила мама, объяснила, что к ребенку ни разу не приглашали Деда Мороза — так сложились обстоятельства. Мы готовились, консультировались с мамой, выяснили, что любит ребенок. И все прошло отлично. Мы тщательно продумываем образы Деда Мороза и Снегурочки, начиная от шубы, грима, заканчивая каждым движением и интонацией. Я горжусь, что выполняю эту миссию — дарю праздник, волшебство людям», — говорит Иван.

По его наблюдениям, среди подарков со временем появляется много интерактивных игрушек. Подарки в целом год от года не меняются, только они становятся больше. Поэтому в арсенале Ивана есть несколько мешков, в том числе очень большой.

«Белая береза» и «Маленькая елочка»

Режиссер массовых мероприятий Наталья Попова из Долгодеревенского заметила, что дети со временем разленились. Подростки не учат стихи специально для Деда Мороза. Кто постарше, вспоминают произведения школьной программы. И тогда волшебник слушает «Белую березу под моим окном». Если не могут вспомнить стихов, поют песни. Уж первый куплет новогодних песенок все знают.





Фото из личного архива Натальи Поповой

«Однажды нас мальчик встретил под одеялом. А поздравление — экспресс, по времени 20 минут, и к другим бежать надо. Вот и договаривалась с ним всеми правдами и неправдами, чтобы он хоть личико показал», — вспоминает Наталья.

В практике режиссера Дед Мороз сейчас дарит в основном символические подарки. Основные дети находят в новогоднюю ночь под елочкой.

Бывают семьи как в сказке

Игорь Швец из Челябинска впервые выступил в роли Деда Мороза, когда учился в девятом классе. Во взрослой жизни он уже 12 лет как волшебник. Говорит, что дети особо не изменились за это время.

— Мне все рассказывают стихи, играют, танцуют, песни поют. Знакомство с Дедом Морозом происходит в годик-два. Дедушка заходит и просто стоит, чтобы ребенок не испугался. Малыши смотрят, трогают убранство, привыкают. Вообще Деда Мороза приглашают к людям всех возрастов, не только к детям. Я как-то поздравлял бабушку 95 лет, — рассказывает Игорь.

— Как она реагировала?

— Как обычно. Она прекрасно все понимала. Ей приятно было. Самый старший возраст детей, которых я поздравлял, был 17 лет.

— Это, наверное, девушка была?

— Нет, парень. Он мне читал «Евгения Онегина».

— Попадаете ли вы в семьи на новогодние застолья?

— У меня последние заявки заканчиваются утром 1 января. Конечно, мы приезжаем и к застолью.

— Изменилось ли с годами празднование? Может, алкоголя меньше на столах или, наоборот, больше?

— Каких-то феноменальных изменений не произошло. Люди как отмечали праздник, так и отмечают.

— Встречались ли вам трезвые Новые годы?

— Сам такие устраиваю. Я во время работы не пью. Я же радость людям дарю. Хотя всякие бывают Деды Морозы. Бывало, подменял коллег, когда они не в силах уже были работать.

Игорь удивительно много успевает не только в новогодние праздники. У него три работы: на заводе, в школе и во Дворце культуры.

— Получается, ваша семья встречает Новый год без вас?

— Я вам маленький секрет открою: моя Снегурочка — это и есть моя жена.





Фото из личного архива Игоря Швеца



— А дети?

— Дети с бабушкой. Мой день рождения также на новогодние праздники выпадает, я его тоже не отмечаю, потому что работаю. Ведь Новый год Деда Мороза кормит. Жалко, что немногие люди это понимают.

— Раз уж мы заговорили про деньги: какой у вас был самый дорогой заказ? И было ли такое, что пришлось отработать бесплатно?

— Бесплатные заказы были. Работал для детей-сирот, для детей-инвалидов. Меня позвали и говорят: «Мы заплатить не сможем». Без вопросов, приезжал, конечно. Самый дорогой заказ был — тысяч 40 заработали за полчаса работы на корпоративе. Если говорить только о детских праздниках — был заказ около 17 тысяч после боя курантов.

— Что сейчас дарят детям?

— Суть подарка не меняется со временем. Большие пистолеты, машинки на радиоуправлении, конструкторы типа лего. Из самого большого, что я дарил, был робот-собака и ноутбук. Девочкам дарят кукол, раскраски, что-то для увлечения, например мольберты для рисования.

— Как мольберт помещается в мешок Деда Мороза?

— Мольберт в мешок не входит. Поэтому дедушка говорит, что «когда ты глазки закроешь, произойдет волшебство и твой подарок появится под елочкой».

— Вы ощущаете обратную связь от работы волшебником?

— Обратная связь всегда есть. В прошлом году мы были в сказочной семье — мы их так назвали. Там для ребенка делали сказку. Весь пол был усыпан серебряными ленточками, родители тоже участвовали в действии, и ребенок большими глазами на все смотрел. И потом нам даже подарки дарил — чай какой-то вкусный.

Дед Мороз Игорь знает практически все новогодние стихи наизусть.

— Стихи, как правило, не меняются. Родители находят детям стихи, которые использовались и 10, и 15 лет назад. Я настолько наработался в этой сфере, что, когда ребенок читает стих и забывает его, я могу его продолжить. А если это что-то из новых стихов, то могу додуматься, просто уже в рифму продолжаю и дарю подарок. Ведь многие дети теряют дар речи, когда видят Деда Мороза.

Новый год остается временем волшебства и чудес, несмотря на изменения в современном мире. Дети по-прежнему верят в Деда Мороза, учат стихи и ждут подарков под елочкой. Профессиональные волшебники продолжают дарить радость и создавать незабываемые моменты для жителей Челябинской области.