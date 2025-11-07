В лесу под Варной рецидивист незаконно срубил 18 берез

Это третье подобное преступление в его биографии

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Варненского района, обвиняемого в незаконной рубке леса. Ущерб, причиненный Карталинскому лесничеству, превысил 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина воспользовался собственным трактором для совершения преступления. Он выехал в лесной массив близ села Новокулевчи, где незаконно спилил 18 берез с помощью бензопилы. После этого нарушитель распилил деревья, погрузил их в тракторную телегу и вывез к себе домой для дальнейшего использования.

Как установили полицейские, это далеко не первое подобное нарушение со стороны обвиняемого. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В настоящее время расследование завершено, материалы с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлены в Варненский районный суд.