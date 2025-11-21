В лесу под Миассом спасатели нашли заблудившуюся пожилую женщину

Она отправилась собирать ягоды

Пожилая женщина отправилась в четверг, 20 ноября, за ягодами в лес в окрестностях Миасса. Она заблудилась, но сообразила позвонить по номеру 112. Пенсионерка поддерживала связь со спасателями. Это помогло быстро организовать поиски, сообщает ПСС Челябинской области.

Специалисты Миасского отряда поисково-спасательной службы оперативно отреагировали на вызов. Используя переданные женщиной координаты, они быстро обнаружили ее в лесном массиве и благополучно доставили домой.

Несмотря на позднюю осень, в окрестностях Миасса до сих пор можно собирать дикорастущие ягоды. В ноябре здесь продолжают плодоносить клюква, брусника, а также боярышник и шиповник, которые особенно богаты витаминами в этот период.

Спасатели напоминают о необходимых мерах предосторожности при посещении леса: обязательно брать полностью заряженный телефон, запоминать направление движения и приметные ориентиры. Особенно рекомендуется не отпускать пожилых людей в лес в одиночку.