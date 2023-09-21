В лесу под Миассом полицейские нашли тело пропавшего мужчины

Подозреваемый в его убийстве также задержан

В Миассе полицейские нашли в лесу тело 61-летнего мужчины. Ранее с заявлением о его пропаже в дежурную часть обратилась супруга погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции узнали возможный маршрут передвижения мужчины и установили круг лиц, с которыми он мог встречаться в день исчезновения.

«Отрабатывая лесную местность, сотрудники уголовного розыска обнаружили труп мужчины с телесными повреждениями. По описанию он походил на пропавшего», — сообщили в ГУ МВД России по региону.

Вскоре полицейские нашли и подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый мужчины — безработный и ранее судимый 41-летний местный житель. Рецидивист рассказал, что поссорился с потерпевшим и нанес ему травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть преступление, увез тело в лес.

Следственный комитет уже завел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Напомним, ранее в подвале дома в Челябинской области нашли истощенного мужчину. Пострадавший укрывался от ночных заморозков.