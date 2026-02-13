В лесу под Кыштымом нашли мужчину с сильным обморожением

Он замерз так сильно, что не мог говорить

В Челябинской области спасатели больше десяти часов искали мужчину, который ушел в лес и пропал. Все случилось в районе деревни Аллаки, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Ночью с четверга на пятницу мужчина 1983 года рождения приехал к лесу на такси. Вышел из машины и ушел. А обратно так и не вернулся. Последний раз он звонил кому-то около двух часов ночи — и после этого пропал.

Спасатели из Кыштыма вместе с другими экстренными службами искали его почти весь день. И только к вечеру нашли — в лесу, всего в 200 метрах от дороги Кыштым — Тюбук.

Мужчина был в сознании, но очень замерз. Он даже не мог говорить. Его вывезли из леса на снегоходе и сразу передали врачам скорой.