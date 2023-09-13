В лесах Миасса обнаружили краснокнижные яркие грибы

Как они выглядят и можно ли их есть

В этом году в лесах Челябинской области огромное количество грибов. Причем это не только традиционные белые, подосиновики и подберезовики, но и грибы, которые ранее очень редко встречались на территории Южного Урала. Например, решетник азиатский. Яркие грибы обнаружили на территории нацпарка «Зигальга» и в лесах Миасса, передают наши коллеги из издания «Миасский рабочий».

Выглядит решетник азиатский необычно: виннокрасная чешуйчатая шляпка, красноватая ножка с небольшим колечком вокруг и желтый трубчатый слой под шляпкой. Растет этот гриб преимущественно на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири.

Краснокнижный решетник азиатский растет там, где есть лиственницы. Вокруг озера Тургояк этих хвойных деревьев огромное количество, и яркие семейства дальневосточных гостей попадаются там почти на каждом шагу.

Почти все грибники избегают этого гриба. Но есть его можно, так как он является разновидностью масленка обыкновенного. Правда, по своим вкусовым качествам он уступает обыкновенным маслятам.

А таганайские леса в этом году изобилуют мухоморами. Вот только многие туристы норовят пнуть этот яркий гриб. Представители нацпарка попросили не разрушать семейства мухоморов и объяснили, почему.