В лесах и на озерах Башкирии за выходные заблудились шесть человек

Все рыбаки и грибники нашлись невредимыми

За прошедшие выходные в Башкирии потерялись шесть человек: они отправились в леса за грибами или на озера — порыбачить, сообщает портал башинформ.ру со ссылкой на госкомитет РБ по ЧС.

На рыбалке потерялись двое жителей региона: на реке Белой в Краснокамском районе мужчина уплыл на лодке и пропал, а в Миякинском районе подобная ситуация произошла с пожилой женщиной. В окрестностях Уфы не повезло двум грибникам: они решили отправиться на свою «охоту» вблизи СНТ «Березка-3» и забрели далеко в лес.

Также в выходные около деревни Чуварез мужчина застрял на автомобиле посреди леса, а после перестал выходить на связь. А в Мелеузовском районе около реки пропала 8-летняя девочка.

Все потерявшиеся живы: троих нашли спасатели и полицейские, еще трое смогли вернуться сами.

Напомним, в Челябинской области сейчас тоже начался сезон грибов и охоты, из-за чего многие собираются в лес. Легко потеряться можно даже на знакомой местности, поэтому спасатели советуют брать с собой полностью заряженные телефоны и не надевать камуфляжную одежду.