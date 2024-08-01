В лесах Челябинской области стало меньше насекомых-вредителей

За ситуацией в зеленых массивах следит Россельхознадзор

Специалисты проводят фитосанитарный мониторинг лесов Челябинской области. Эта работа позволит оценить количество насекомых-вредителей, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Весной и летом специалисты установили в лесах 840 феромонных и цветных ловушек. Сейчас их начинают снимать и подсчитывать на них вредителей.

На Южном Урале особое беспокойство вызывают 17 карантинных вредителей, среди которых сосновые и еловые усачи, сибирский шелкопряд, картофельная моль, капровый жук, южноамериканская томатная моль, четырехпятнистая зерновка и другие.

«Более 400 ловушек уже сняты и переданы для проведения лабораторных исследований. Уже можно сказать, что летом текущего года стабилизировалась ситуация по усачам (вредителей леса не стало больше) и уменьшилось количество сибирского шелкопряда», — отмечают в пресс-службе.

Фитосанитарный мониторинг помогает выявлять единичные случаи появления вредителей, а также отслеживать сезонную активность насекомых и оперативно принимать меры для борьбы с ними.