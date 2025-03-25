В лесах Челябинской области с 25 марта объявлен пожароопасный сезон

Начинают действовать все лесопожарные формирования, вводятся ограничения на огневые работы в лесу

Пожароопасный сезон объявлен в лесах Челябинской области, на части территории — с 25 марта 2025 года, в горнозаводской зоне — с 5 апреля, сообщает пресс-служба главного управления лесами региона со ссылкой на постановление правительства.

«В связи с различными природно-климатическими условиями на отдельных территориях Челябинской области, пожароопасный сезон в лесах на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского районов, Нязепетровского, Саткинского муниципальных округов, а также Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава установлен с 5 апреля, на остальных территориях области — с 25 марта», — говорится в постановлении.

Документ предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

На пожароопасный сезон 2025 года предусмотрена группировка сил и средств в количестве 4,2 тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники. Это лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации, которые будут привлекаться при массовых загораниях и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, на территории области шестой год работает система видеонаблюдения, которая помогает обнаружению пожаров на ранних стадиях. В этом году количество видеокамер будет увеличено до 100 штук.

Напомним, в прошлом году первый лесной пожар произошел 18 апреля, всего на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 182 га.