В лесах Челябинской области разложат готовое сено для животных

Зверям проложат тропы в высоких сугробах

В Челябинской области из-за снежной зимы в охотугодьях организуют специальные тропы для животных. Из-за высоких сугробов зверям сложно передвигаться и искать себе пропитание. Поэтому вдоль троп еще и разложат сено, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

Эти мероприятия организуют на особо охраняемых природных территориях. Специалисты подведомственного министерству экологии региона ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» проложат тропы по лесам с помощью снегоходов. Работу начнут уже в январе. А в феврале по степям и лесостепной зоне такие же тропы сделают с помощью тяжелой техники. Также на снегу разложат сено для подкормки косуль.

«Обильные снегопады создают трудности для передвижения не только людей, но и животных. Лесным обитателям становится труднее добывать корм, скрываться от хищников, в принципе выживать. В наших силах помочь зверям в это непростое время», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

Напомним, 2024 год уже вошел в историю челябинских метеонаблюдений как один из самых снежных.