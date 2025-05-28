В лесах Челябинской области начали собирать маслята

Первые грибы заметили в Новосинеглазово и Сосновском районе

В южноуральских лесах начали собирать маслята. Фотографии с «тихой охоты» начали появляться в тематических группах сети «ВКонтакте».

Сезон маслят обычно начинается в середине июня и длится до начала октября. Эти грибы дают урожай волнами, первая волна обычно приходится на вторую половину июня.

«20.05.2025, Сосновский район. Хотела показать, что маслята пошли, у этого грибочка очень чистая шляпка», — пишет Аниса Галимова в группе «Грибы Челябинской области».

Также южноуральцы собирают эти грибы в Новосинеглазово и селе Яраткулова Аргаяшского района.

Ранее сообщали, в Челябинске нашли подберезовики.