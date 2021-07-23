В Ленинском районе из-за ремонта теплосетей временно остановят движение трамваев

Работы на улице Дзержинского продлятся с 25 июля до 5 августа, жителей просят заранее планировать маршрут

В Ленинском районе на улице Дзержинского начнут реконструкцию участка теплотрассы. На это время будет закрыто движение транспорта в районе дома 91 по улице Дзержинского, сообщили в администрации Челябинска. Для автомобилей ограничение действует с 25 июля, для трамваев — с 30 июля.

Работы ведет ООО «Интерполис». С 20:00 часов 25 июля до 06:00 часов 5 августа для проведения работ на проезжей части улицы Дзержинского будет закрыто движение транспорта.

«Обращаем внимание, что движение трамваев также будет приостановлено с 23:00 часов 30 июля до 06:00 часов 2 августа. Информация о режиме работы общественного транспорта будет сообщена дополнительно», — уточнили в мэрии.

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.