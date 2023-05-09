В Ленинском районе Челябинска завершили первый этап капремонта трамвайных путей

Теперь работы стартуют на втором участке протяженностью в полкилометра

Рабочие завершили первый этап замены трамвайных путей на улице Машиностроителей. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», речь идет о западном пути, в сторону улицы Чистопольской. Сейчас предстоит подготовить площадку под капитальный ремонт восточного пути, который ведет в сторону центра города.

«На площади Якова Осадчего подготовлено земляное полотно (котлован) для размещения балластного слоя. на участке от улицы Суркова до улицы Ереванской начаты работы по укладке рельсошпальной решетки», — сообщили в организации.

В рамках ремонта замене подлежат 580 метров трамвайных путей на Машиностроителей от Масленникова до Новороссийской. Деревянные шпалы заменят на железобетонные, но сама рельсошпальная решетка останется открытой. Чтобы трамваи работали бесперебойно, на участке организовано реверсивное движение.

На ремонт трамвайных путей в этом году власти выделили более 1 млрд рублей. Первое областное информагентство ранее рассказывало об участках, где проходит масштабный ремонт инфраструктуры и о технологиях, применяемых в работе. Вместе с этим до конца 2023 года планируется привести в порядок и места пересечения потоков авто с вагонами — трамвайные переезды. В списке значатся 43 участка.