В Ленинском районе Челябинска взамен снесенных больных деревьев высадят новые

Также проведут омолаживающую обрезку

В Ленинском районе Челябинска заключили контракт на удаление 210 больных, аварийных и сухостойных деревьев. Список растений, подлежащих сносу, определили на основании обращений жителей. Об этом в понедельник, 6 декабря, на аппаратном совещании сообщил глава района Александр Орел.

«Административно-техническая инспекция провела обследование всех этих деревьев. Нами получено разрешение управления экологии и природопользования на снос данных деревьев. Компенсационная посадка предусмотрена весной 2022-го года», — рассказал Александр Орел.

Кроме того, в районе также заключен контракт на омолаживающую обрезку 426 деревьев. Работы планируют завершить до конца февраля 2022 года.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что о работе по сносу проблемных деревьев и омолаживающей обрезки отчитался лишь глава Ленинского района. Она поручила провести соответствующую работу и заключить такие контракты в рамках программы инициативного бюджетирования либо за счет средств районных администраций.