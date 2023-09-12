В Ленинском районе Челябинска высадят около сотни деревьев

На улице Агалакова также появятся пять тысяч кустарников и обустроенный газон

В Челябинске полным ходом идет реконструкция улицы Агалакова. Сейчас на участке от Гагарина до Гранитной проводят озеленение. Всего высадят 95 деревьев, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проектом запланировано 95 кленов, ясеней, яблонь. Также вдоль улицы высадят пять тысяч кустов сирени и обустроят газон. Все работы планируют закончить до наступления холодов.

В пресс-службе мэрии напомнили, что новую дорогу на улице Агалакова обустраивают в рамках проекта «Дорожный рывок». Вдоль проезжей части уже сделали широкие тротуары, наружное освещение и газоны, нанесли разметку.

На дороге смонтированы «плавающие» люки. Их конструкция «сливается» с асфальтом и не допускает деформации покрытия. Тротуары соединили с тропинками парка «Плодушка».

Участок улицы Агалакова до Гагарина достроят к октябрю, заверили в мэрии.

Напомним, в апреле этого года на улице Агалакова для дальнейшей реконструкции и озеленения спилили 55 старых деревьев.

Ранее стало известно, что в Курчатовском районе Челябинска высадят больше сотни деревьев. Дополнительное озеленение проведут по желанию жителей.