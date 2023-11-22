В Ленинском районе Челябинска временно изменит маршрут троллейбус № 10

Из-за ремонтных работ на теплосетях закрывается участок Новороссийской

Служба организации движения предупредила об изменении маршрута троллейбуса № 10. Ограничение будет введено утром в четверг, 23 ноября, и продлится около полутора недель.

Причина — ремонтные работы на тепловых сетях.

«Движение троллейбусов закрывается на участке улицы Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной. Время ограничения — 8 часов утра 23 ноября до 8 часов вечера 3 декабря»,— говорится в сообщении.

Троллейбус пойдет от ПКиО имени Ю. А. Гагарина до кольца «Озеро Смолино».

В период ограничений пассажиры могут воспользоваться автобусами № 27 и 33.