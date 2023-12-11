В Ленинском районе Челябинска временно изменили маршруты двух троллейбусов

На трех участках будут модернизировать контактную сеть

В Ленинском районе Челябинска с сегодняшнего дня, 11 декабря, на трех участках начнут модернизировать контактную сеть. В связи с этим троллейбусы № 10 и 25 некоторое время будут следовать по измененным маршрутам. Подробнее рассказали в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 11 декабря до 5 утра 30 декабря будет закрыто движение троллейбусов по улице Рождественского от проспекта Ленина до улицы Гагарина.

С сегодняшнего дня и до 5 утра 31 января 2024 года для троллейбусов закроют сразу два участка: улицу Новороссийскую от Гагарина до 5-й Электровозной и улицу Гагарина на участке от Копейского шоссе до Новороссийской.

Троллейбусы направили по следующим маршрутам:

№ 10: Харлова — Копейское шоссе — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино»;

№ 25: ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино».

Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами № 11, 18, 27, 33, 81, 123, 483 и трамваями 12, 18, 22, а для экономии использовать пересадочный билет по транспортной карте.