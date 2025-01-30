В Ленинском районе Челябинска восстановили теплоснабжение после ночной аварии

Работы шли всю ночь

В ночь на четверг, 30 января, в Ленинском районе Челябинска без тепла остались 96 многоквартирных и 16 частных домов района. Повреждение на теплотрассе, по данным мэрии, произошло из-за аварийного отключения электричества на подстанции и остановки центрального теплового пункта «Сельмаш».





Восстановление шло всю ночь. Работу аварийных бригад контролировал глава Челябинска Алексей Лошкин. Действовал оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Алексея Текслера. К утру отопление поступило во все дома, оставшиеся без него из-за аварии. Бригады УСТЭК и управляющей компании днем проверят внутридомовые сети. Заявки от жителей обещают оперативно отработать.