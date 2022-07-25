В Ленинском районе Челябинска в выходные будут усиленно патрулировать улицы

Местные власти тревожит поведение выпивающих горожан

В выходные дни в Ленинском районе Челябинска полицейские и дружинники будут усиленно патрулировать улицы по 11 маршрутам. Поводом стало неадекватное поведение некоторых отдыхающих. Об этом 25 июля на аппаратном совещании доложил глава района Александр Орел.

«Нас очень тревожит поведение активных жителей района на общественных территориях, во дворах и на пляжной полосе озера Смолино после распития спиртных напитков. По вашему поручению на прошлой неделе мы провели встречу с начальником отдела полиции „Ленинский“ и руководителями наших народных добровольных дружин. Договорились об усилении работы по патрулированию», — рассказал Александр Орел.

Местные власти изучили проблемные места и составили 11 маршрутов, которые будут усиленно патрулировать в пятницу вечером, в субботу и воскресенье.