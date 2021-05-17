В Ленинском районе Челябинска установят 26-метровый воздушный шар

Благотворительный фестиваль «Энергия добра» пройдет для детей-сирот

26 мая в Челябинске будет установлен 26-метровый воздушный шар. Гигантский аэростат появится на спортивном поле как часть фестиваля «Энергия добра». Это первый в этом году масштабный фестиваль на Южном Урале, организованный благотворителями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На праздничную встречу получили приглашения воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они представят свои творческие номера, оценивать которые будут известные жители южноуральской столицы. 130 воспитанников семи детских учреждений города Челябинска: школы-интерната № 9 и № 13, детских центров «Акварель», «Гнёздышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистёнок», — волею судьбы оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: без мам и пап либо без их попечения.

Подарить сиротам яркие эмоции, дать им возможность творческой реализации, по словам организаторов, и является главной целью этого мероприятия. Главной частью фестиваля станет творческий конкурс. Команды от каждого учреждения представят номер художественной самодеятельности.

«Свою экспертную оценку выступлениям ребят в разных жанра: хореография, вокал, актерское чтение, — дадут челябинская джазовая певица, солистка ансамбля „Уральский диксиленд Игоря Бурко“ Кристина Рыжковская, известный челябинский телеведущий, заместитель генерального директора медиахолдинга „Первый областной“ по специальным проектам Павел Михайлов и другие», — поясняет пресс-служба Правительства региона.

Кульминация фестиваля «Энергия добра» — установка воздушного шара на спортивном поле школы-интерната № 9. Ребята смогут посидеть в корзине аэростата, сделать памятные фото, пообщаться с аэронавтами из Федерации воздухоплавания РФ в Челябинской области и по-хорошему «заразиться» любовью к небу. Также будет организовано традиционное катание на верблюде, ребят ждут подарки и вкусное угощение от организаторов.