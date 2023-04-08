В Ленинском районе Челябинска спилят 55 деревьев

Работы проведут в рамках реконструкции участка дороги на улице Агалакова

С сегодняшнего дня, 8 апреля, в Ленинском районе Челябинска начнутся работы по сносу 55 деревьев на улице Агалакова. Как сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства, это необходимо для дальнейшей реконструкции дороги на участке от улицы Гагарина до улицы Гранитной.

Деревья спилят в районе перекрестка Агалакова — Гагарина. Работы проведут на основании разрешения, выданного управлением экологии.

Ранее челябинцев предупреждали о сносе аварийных деревьев в Никольской роще. Тогда власти Челябинска пообещали компенсационную высадку.