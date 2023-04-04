В Ленинском районе Челябинска спасают от обмеления пруд Девичьи слезы

За зиму уровень воды упал ниже обычного

В Челябинске сильно обмелел пруд Девичьи слезы в Ленинском районе. Место отдыха спасут, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Орел.

«Сегодня проверили и запустили насосы, наполняющие пруд. Надеюсь, воды в скважине будет достаточно и к началу лета мы увидим полную чашу нашего пруда», — написал Александр Орел.

Также глава Ленинского района добавил, что с берегов пруда собрали мусор, накопившийся за зиму. Под деревьями обновили мульчу под деревьями. Также в ближайшее время на территории района пройдут субботники.