В Ленинском районе Челябинска пруд перед «Станкомашем» разделят на две части

Строительство дамбы и очистку водоема должны завершить к концу 2023 года

В Ленинском районе Челябинска на пруду перед заводоуправлением «Станкомаша» начались плановые работы по его очистке. Глава района Александр Орел на своей странице в «ВКонтакте» рассказал, как будет выглядеть водоем и прибрежная зона.

До конца 2023 года очистку пруда завершат, работы проводит Промышленная группа «Конар». Спецтехника снимает слой донных отложений, затем будет установлена гидроизоляция из мембраны, дренаж, смонтирована система водоснабжения и водоотведения, рециркуляции и аэрации. Водоем разделят дамбой на две части — верхний и нижний пруды.

«Предполагается укрепить береговую линию, высадить деревья, кустарники и цветники, уложить новый газон, установить освещение, в том числе фонтаны с подсветкой, обустроить пешеходные дорожки», — рассказывает Александр Орел.

Он добавил, что вокруг пруда появится полноценная зона отдыха с современным ландшафтным дизайном.