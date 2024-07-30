В Ленинском районе Челябинска появятся насосная станция и обводной коллектор

Они разгрузят существующую канализационную сеть

У озера Смолино в Челябинске построят насосную станцию, способную отводить до 760 тысяч кубометров ливневых вод в год. Там же появятся два коллектора, необходимые во время затяжных ливней: напорный, длина которого составит три километра, а диаметр более двух метров, и самотечный протяженностью 200 метров. Информацией об этом поделились в мэрии.

Сейчас стартовал аукцион на поиск подрядчика для проектных работ и строительства объектов. Станция и коллектор должны будут разгрузить существующие сети по улицам Новороссийской, Грозненской, Трубников, Энергетиков, Южному бульвару и переулку Кондукторскому.

Проект объектов должны подготовить в течение года с момента заключения контракта. После этого рабочие возьмутся за строительство.

Напомним, коллектор по улице Барбюса, который сейчас находится на ремонте, запустят по поручению главы города до конца этой недели.