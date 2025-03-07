В Ленинском районе Челябинска начинают ремонт тепловых сетей

Обновят коммуникации в районе улицы Челябинского Рабочего

В ближайшие дни стартует реконструкция теплотрассы по улице Челябинского Рабочего, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. На запущенном более 20 лет назад участке в текущем отопительном сезоне обнаружили 36 повреждений, из-за чего отключали горячую воду и отопление.

На время ремонта дома и социальные учреждения подключили к другой теплотрассе. Кроме того, ограничат движение. До конца июня полностью закроют движение транспорта по улице Челябинского Рабочего от дома № 1 до дома № 5 и проезд через арку дома № 4в по улице Гагарина. В местах проведения работ уберут два аварийных дерева, поросль и кустарники. Разрешение на это выдано управлением экологии и природопользования.

Также обновят участок теплотрассы на территории сквера у дворца культуры «Станкомаш». После рабочие восстановят благоустройство. Зеленые насаждения, а также система автополива сквера во время ремонта тепловой сети не пострадают. Все работы будет контролировать администрация Ленинского района. Модернизированная сеть поможет бесперебойному теплоснабжению самого ДК, лицея № 37, ТК «Андреевский», 2 детских садов, 19 жилых домов и 7 частных организаций.

В течение 2025 года специалисты компании «УСТЭК-Челябинск» заменят более 13 километров тепловых сетей. Такое масштабное обновление повышает надежность и бесперебойность системы теплоснабжения, отмечают в пресс-службе администрации города.