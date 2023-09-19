В Ленинском районе Челябинска начался ремонт нескольких улиц

Дорожники приведут в порядок квартал вокруг СК «Торпедо»

В Челябинске дорожники приступили к ремонту улиц 1-й Трубосварочной, Горелова, проезда между ними, а также безымянной улицы вдоль спорткомплекса «Торпедо». Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников. Все объекты находятся рядом друг с другом и примыкают к Копейскому шоссе.

По словам Кожевникова, в настоящее время ремонты дорог продолжаются на 36 объектах, в частности на Свердловском проспекте, улицах Тимирязева, Железнодорожной и 250-летия Челябинска. В высокой степени готовности находятся 20 дорог. Завершены работы на шести улицах.

Также председатель КДХ напомнил о действующих в городе транспортных ограничениях, связанных с модернизацией трамвайной сети и ремонтом тепломагистралей. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, а также перекресток Ижевской и Вандышева. По Свердловскому проспекту и проспекту Победы, улицам Агалакова, 1-й Пятилетки, Цвиллинга и на нескольких участках в Металлургическом районе движение затруднено.

Напомним, что накануне губернатор Алексей Текслер подвел предварительные итоги «Дорожного рывка» в областном центре. По его словам, объемы работ в Челябинске рекордные: 53 км дорог, 29 улиц, более 900 тыс. кв. м нового асфальта. Работы завершены на 70%.