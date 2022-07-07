В Ленинском районе Челябинска начали благоустраивать площадь перед бывшим ДК ЧЗМК

Обновленное пространство будет площадкой для концертов и мероприятий

В Челябинске стартовали работы по благоустройству площади перед бывшим ДК ЧЗМК в Ленинском районе. Территорию вымостят тротуарной плиткой, по периметру установят лавочки и урны. Также рядом со зданием появится арт-объект «Дерево», сообщили в мэрии.

«Особое внимание уделяется озеленению территории, на которой сегодня нет ни одного дерева. Здесь будут высажены 14 крупномеров — липы, яблони, лиственницы и более 50 кустарников. Кроме того, появятся цветники из многолетних растений», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Обновленная площадь станет площадкой для проведения массовых мероприятий и концертов коллективов ДК. Скоро здесь появится сцена.

Напомним, год назад недалеко от ДК ЧЗМК появился сквер. На территории у соседнего дома по адресу Новороссийская, 65 проложили тропиночную сеть, а вокруг обустроили газоны и установили навесы со скамейками под ними.

Благоустройство проводят по инициативе жителей района. Общая стоимость всех работ превышает 30 миллионов рублей, часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», а остальное направили из бюджета Ленинского района.

В 2022 году на объекты инициативного бюджетирования направили 1,5 млрд рублей по инициативе губернатора Алексея Текслера. Всего будет благоустроено более 500 объектов.

