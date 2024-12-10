В Ленинском районе Челябинска на сутки отключат воду

Это связано с переврезкой водовода

В среду, 11 декабря, жители части домов Ленинского района с 23 часов на сутки останутся без воды. Под отключение также попадет частный сектор, социальные объекты, заводы и административные здания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Адреса, где отключат воду:

ул. Электровозная 5-ая, 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б;

ул. Ачинская, 2Г, 2Д, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Батумская, 11, 21, 22, 22А, 25;

ул. Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13;

ул. Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;

пер. Бугурусланский, 7;

ул. Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70А, 71, 71А, 71Б, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 77А, 79, 80, 81, 83; 85;

ул. Грозненская, 52, 56;

ул. Дербентская, 41, 43, 43Б, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47/1, 49, 49А;

ул. Днепровская, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;

ул. Ереванская, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;

пер. Канатовский, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Л. Чайкиной, 9, 9А, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20;

ул. Лескова, 4;

ул. Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;

ул. Магнитогорская, 89, 91;

ул. Масленникова, 9А, 20, 21;

ул. Машиностроителей, 31, 33, 35, 35/1, 37, 48;

ул. Новороссийская, 1А, 1/3, 2, 2А, 3, 5, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 27, 30, 34, 34А, 34Б, 36, 36А, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 61А, 61Б, 63, 65, 65А, 65Б, 66, 67А, 68, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103А, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118Б, 118В, 122, 122Б;

ул. Суркова, 4, 5, 5А, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49;

ул. Туруханская, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

ул. Цимлянская, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21, 21А;

ул. Чистопольская, 27.

В частном секторе воду отключат в домах № 8, 10, 12 на улице Суркова, в кварталах улиц: Магнитогорская — Цимлянская — Низинная — Бирская 5-я — Макеевская 1-я; Бугурусланская — Чистопольская — Днепровская — Новороссийская; Василевского — Цимлянская — Магнитогорская.

Отключение связано с переврезкой нового участка водовода на Новороссийской от автодороги «Меридиан» до перекрестка улиц Бобруйской и Ереванской. Воду обещают вернуть в 23 часа 12 декабря.

Воду отключит МУП «ПОВВ», а переврезкой займется ООО «Технопоток». Жителей попросили запастись водой.