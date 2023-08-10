В Ленинском районе Челябинска на месяц перекроют улицу для прокладки водопровода

Водителям придется искать пути объезда

С вечера 10 августа и до 10 сентября включительно в Челябинске будет полностью закрыто движение по улице Лизы Чайкиной в районе пересечения с Новороссийской. Как сообщили сегодня в городском управлении ГИБДД, здесь в течение ближайшего месяца будут строить наружные сети водоснабжения.

Ограничение вступит в силу сегодня в 22:00. На время ремонта Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать пути объезда закрытого участка.

Напомним, что сегодня должны открыть для машин поворот со Свердловского проспекта на улицу Островского. Перекресток был закрыт почти две недели в связи с ремонтом теплотрассы.