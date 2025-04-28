В Ленинском районе Челябинска до 20 июня закрывают движение по улице Гранитной, которая связывает Копейское шоссе и улицу Энергетиков, сообщает пресс-служба администрации города.
Улица небольшая, но популярная — ее часто используют, чтобы сократить путь внутри района.
Гранитную собираются ремонтировать, движение транспорта будет закрыто у дома № 7.
Уже во вторник подрядчик начнет расставлять временные дорожные знаки. Дорогу перекроют с 8 утра 30 апреля.
Между тем ГАИ призывает начинающих водителей не садиться за руль 29 апреля.