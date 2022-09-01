В Ленинском районе Челябинска на два дня закроют движение трамваев из-за ремонта путей

Пересечение Копейского шоссе и улицы Гагарина заблокируют с полуночи 2 сентября до утра 5 сентября

В администрации Челябинска предупредили о закрытии движения трамваев № 12 на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина 3 и 4 сентября. Трамваи № 18 и № 22 будут ездить до кольца «Харлова». Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей.

Также на участке ограничат движение автотранспорта.

Как пояснили в мэрии, с 24 часов 2 сентября до 6 часов 5 сентября трамваи № 18 и № 22 будут ездить до кольца «Харлова», а маршрут № 12 отменяется.

«Для удобства пассажиров организуют движение трамвая-челнока по улице Дзержинского на участке от остановки «Кинотеатр „Аврора“ до остановки „Завод Электромашина“ в обе стороны по северному пути со всеми остановками», — пояснили в мэрии.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с сегодняшнего дня в Челябинске увеличили количество трамваев на маршрутах № 15 (ЧТЗ — Чичерина) и № 22 (Чичерина — Чистопольская).