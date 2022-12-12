В Ленинском районе Челябинска из‑за ремонта путей на три дня закроют движение трамваев

Ограничение будет действовать ночью

В Челябинске 12, 13 и 14 декабря закроют движение трамваев от кольца Харлова до Чистопольской с 22:00 до 5:00. Это связано с ремонтом путей, сообщили в мэрии.

Движение будет организовано до кольца Харлова, пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, утром 12 декабря в Челябинске на проспекте Победы встали трамваи из-за неисправности одного из вагонов.

Жителям Челябинска предложили выбрать остановки общественного транспорта, где необходимо установить электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта. Мнения горожан учтут при установке табло в следующем году.