В Ленинском районе Челябинска из-за нескольких ДТП образовались многокилометровые пробки

Рассказываем, какие участки лучше объехать

Минувшим утром в Ленинском районе Челябинска произошло сразу четыре ДТП. Из-за них на улице Игуменка и автодороге Меридиан образовались серьезные заторы. Рассказываем, какие участки следует по возможности миновать, чтобы не потерять время в пробках.

Из-за аварии на автодороге Меридиан неподалеку от улицы Рождественского серьезная пробка образовалась как на автодороге, так и на Копейском шоссе на участке от дома № 82а до дома № 60.

Многокилометровая пробка образовалась из-за трех аварий на улице Игуменка: автомобили стоят на участке улицы от дома № 14 и на автодороге Меридиан.





Кроме того, судя по сервису «Яндекс.Пробки», серьезные заторы зафиксированы на улице Лесопарковой, также из-за аварии, и на проспекте Ленина на участке в районе пересечения с улицей Цвиллинга. В целом пробки в городе оцениваются в 4 балла.