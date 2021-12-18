В Ленинском районе Челябинска из-за коммунальной аварии без воды остались более 20 домов

Под отключение также попали детский сад, школы и административные здания

Жители Ленинского района Челябинска пожаловались в социальных сетях на отсутствие горячей и холодной воды. По их словам, водоснабжение отключили вечером 17 декабря и до сих пор воды в кранах нет.

«Кто знает, почему нет ни горячей, ни холодной воды на Пограничной, 2?»— написала пользователь Марина Ермакова.

«Восемь вечера, воды нет никакой, Руставели, 6»,— добавил Сергей Шумаров.

Без воды остались и несколько домов на Копейском шоссе.

В пресс-службе администрации Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что отключение воды произошло вечером 17 декабря из-за повреждения водовода в переулке Энергетиков.

«Отключено 24 жилых дома, 1 детский сад, 2 учебных заведения и административные здания на улицах Гагарина, Шота Руставели, Пограничной, Копейском шоссе. Понадобилась замена участка. Устранением занимаются аварийные бригады МУП ПОВВ, сейчас работы завершены, начинается заполнение системы»,— прокомментировали в мэрии.

Вода появится в домах в ближайшее время.