В Ленинском районе Челябинска из кранов может пойти зеленая вода

В ближайшие дни пройдет проверка системы теплоснабжения

В частном секторе Ленинского района с сегодняшнего дня, 25 октября, и в последующие дни будут проверять систему теплоснабжения путем добавления в воду безопасного зеленого красителя. Если вода из-под крана позеленеет, значит, есть неисправности, которые необходимо устранить, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Теплоснабжающая компания завершила реконструкцию бойлерной ЧКПЗ, которая поставляет тепло в дома, расположенные на улицах Уральской, Феди Горелова, Пирогова, Бессарабской, Каменской, Прессовщиков, Кисловодской, Безымянной и Волгодонской. Для проверки оборудования и выявления возможных повреждений в воду добавят уранин.

«Применяемый краситель безопасен для людей, однако появление зеленой воды сигнализирует о повреждениях, а также говорит о том, что вода не пригодна для питья и бытовых нужд»,— подчеркнули в мэрии.

В администрации напомнили, что для отопления используется техническая вода, которая опасна для применения в быту. Если бойлер неисправен, и водопроводная вода смешивается с той, которая течет по трубам теплоснабжения, краситель это покажет.

При обнаружении зеленой воды из-под крана или на улице следует позвонить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00 для устранения неисправностей.