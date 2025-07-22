В Ленинском районе Челябинска демонтировали опасный батут

Гостехнадзор выявил ряд нарушений

В Челябинске выявили и демонтировали опасный батут: аттракцион, расположенный около бизнес-центра «Аврора» на улице Дзержинского, работал со множеством нарушений, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

«Сотрудники Гостехнадзора выявили целый букет нарушений: отсутствие ограждения, правил пользования, неправильное крепление к земле»,— уточнили в ведомстве.

Батут не был проверен и зарегистрирован в специальном реестре, регистрационный знак на нем отсутствовал.

Большой батут сдули и вывезли на специальную площадку для хранения незаконно работавшего оборудования.

В Минсельхозе призвали родителей тщательно выбирать аттракционы и ни в коем случае не пользоваться теми, на которых отсутствует регистрационный знак. Это значит, что они не прошли проверку и могут быть опасны.

Ранее в Ленинском районе демонтировали еще несколько опасных батутов.