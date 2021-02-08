В Ленинский — дороже: на четырех маршрутах Челябинска хотят поднять цены

Тарифы могут измениться уже 5 марта

С пятого марта в Челябинске может вырасти цена проезда в некоторых маршрутках. Уведомление об этом в городское управление транспорта на днях отправили ООО «Консул» и ООО «Челябинское такси».



Перевозчики сообщили, что цена проезда поднимется до 28 рублей с пассажира на следующих маршрутах:



№ 46 — «Чистопольская — Теплотехнический институт»;



№ 75 — «Фатеевка — Бейвеля»;



№ 92 — «поселок Сухомесово — ЧМК»;



№ 112 — «Приборостроителей — ЮУрГУ».



Большая часть перечисленных выше маршруток ходит в Ленинский район Челябинска. А это значит, что повышение цен ударит по жителям рабочей окраины.



«По закону, частные перевозчики могут самостоятельно регулировать цену на свои услуги. При этом они обязаны уведомить об этом власти не менее чем за 30 дней. В прошлом году перевозчики также планировали поднять цены, но стоимость проезда осталась на прежнем уровне. И сейчас решение — за частным бизнесом. Они могут повысить цену или опять оставить ее на уровне 25 рублей», — рассказали ИА «Первое областное» в городском управлении транспорта.



Напомним, ранее о своем желании поднять цены с 1 марта город уведомили ООО «Кумир-Автолайн» и ООО «Кумир-Автолайн 2».



Предполагается, что цена проезда в маршрутном такси № 22 «Александра Шмакова — Училище» поднимется до 28 рублей, а цена проезда в маршрутных такси № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина» увеличится до 28 рублей 50 копеек.