В ледовом городке в центре Челябинска закрыли горки из-за аномального тепла

В парках покататься тоже не получится

В Челябинске 1 февраля из-за плюсовой температуры закрыли горки в ледовом городке на площади Революции, а также в парке Гагарина и Саду Победы, сообщили в городском управлении культуры.

Эксплуатировать ледяные горки можно при температуре от −40 до −3 градусов. Если температура выше, они представляют опасность для посетителей.

В ближайшие дни, учитывая теплую погоду, власти могут ввести дополнительные ограничения для безопасности отдыхающих.

Кстати, местами из-за аномального тепла закрывают и хоккейные коробки. Как сообщил ИА «Первое областное» читатель, хоккейный корт до 3 февраля закрыт на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенском.