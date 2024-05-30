В лагерях Челябинской области создадут отряды для детей с диабетом и целиакией

Наряду с педагогами за детьми будут присматривать медики

Дети, имеющие особенности здоровья, смогут поехать на отдых в лагерь за город. Этим летом для них создадут специализированные отряды, сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«В летний период будут организованы отдельные смены для ребят, перенесших онкологические и гематологические заболевания, а также для детей с сахарным диабетом. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера профильные смены планируются для детей с целиакией», — заявила Ирина Буторина.

Всего по линии социальной защиты в 2024 году в лагерях отдохнут более 7,6 тысячи школьников.

Для детей-инвалидов предусмотрены две формы социальной поддержки: предоставление сертификата на реабилитацию ребенка-инвалида или компенсации расходов на реабилитационные услуги.