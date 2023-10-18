В лагере «Еланчик» под Чебаркулем проходит смена для трудных подростков

На Южный Урал приехали 115 юношей из разных регионов России

В загородном лагере «Еланчик» под Чебаркулем проходит смена для детей, состоящих на профилактическом учете в полиции. На Южный Урал приехали юноши-подростки из Пензенской, Курганской, Ленинградской, Астраханской, Свердловской, Орловской и Челябинской областей, из Ставропольского края, Северной Осетии — Алании, Дагестана и Башкортостана. Вчера с ними встретилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Все ребята „разношерстные“, ершистые, лидеры по натуре, яркие, необычные, смелые. У каждого своя история. У большинства сложности в семье. Непростые, одним словом. Но какой в них потенциал! Считаю необходимым поддерживать таких ребят, давать им уверенность в своих силах, не дать возможности спрятаться от жизни и социума. Таким детям нужен авторитет, наставник и, конечно, поддержка», — говорит Евгения Майорова.

В лагере для ребят приготовили мастер-классы, спортивные игры, соревнования, квесты, конкурсы и концерты. С подростками будет работать психолог. Кроме того, юноши встретятся с настоящими героями России.

Лагерная смена проводится в рамках федеральной программы «Сила России». Поездка в лагерь позволит подросткам пересмотреть свои ценностные ориентиры, осознать значимость выбора жизненного пути, развить навыки уважительного отношения к людям и работы в команде.