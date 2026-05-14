В лаборатории Центра экомониторинга Челябинска открыли учебные классы

Систему наблюдения за воздухом оценил сенатор Олег Цепкин

Сенатор Олег Цепкин ознакомился с работой Центра экологического мониторинга Челябинской области и оценил возможности региональной системы наблюдения за состоянием окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время визита сенатору рассказали о ключевых направлениях деятельности центра министр экологии Челябинской области Игорь Гилев и руководитель центра Владислав Коробкин. Центр экологического мониторинга был создан по распоряжению правительства области в 2017 году, а в декабре 2020 года при поддержке губернатора Алексея Текслера начал работу Территориальный информационно‑аналитический центр сбора и обработки данных Челябинской области. Система объединяет данные государственных и региональных наблюдений, а также показания малогабаритных станций и локальных систем промпредприятий, что позволяет в автоматическом режиме собирать, обрабатывать и анализировать информацию, выявлять возможные источники загрязнения и оперативно реагировать для стабилизацию ситуации.

В рамках экскурсии Олегу Цепкину продемонстрировали лаборатории, где проводятся исследования качества воздуха и другие аналитические процедуры, систему видеофиксации для визуального контроля загрязнений атмосферного воздуха, а также новый учебный класс. На базе последнего планируется дополнительное обучение экологов промышленных предприятий и проведение профильных семинаров по мониторингу и охране атмосферного воздуха.

«Мониторинг важен прежде всего для получения объективных данных наблюдений. Благодаря работе центра, которая ведется в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экологическое благополучие“, выстроено практическое взаимодействие между Территориальным информационно‑аналитическим центром и промышленными предприятиями региона», — отметил сенатор Олег Цепкин.

Министр экологии Игорь Гилев подтвердил, что область последовательно укрепляет территориальную систему наблюдения, внедряя современные технологии и новые методы работы. По его словам, месяц назад центр посетили эксперты из Москвы и Санкт‑Петербурга, которые высоко оценили его технические и аналитические возможности.

Работа Центра экологического мониторинга и развитие информационно‑аналитической системы призваны повысить оперативность реагирования на экологические риски и улучшить качество принимаемых решений по охране окружающей среды в Челябинской области.