В Кыштыме завершается реконструкция городского парка

На преображение территории было выделено 39 миллионов рублей.

Городской парк в Кыштыме реконструировали. Обновление территории прошло благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Теперь в парке появилась современная скейт-площадка, велодорожка, новые скамейки и другие элементы благоустройства.



Особенно тщательно подошли к созданию скейт-площадки. Осенью Кыштым посетил руководитель региональной физкультурно-спортивной общественной организации скейтбординга Челябинской области Анатолий Янченко, который сделал свои замечания по объекту. Подрядчик, как рассказали в министерстве строительства региона, устранил все недочёты.

«Было принято решение привлечь к оценке скейт-площадки Федерацию скейтбординга Челябинской области. Подрядчикам помогли расставить всё, как положено в соответствии с требованиями безопасности, согласовали эту схему. Как и обещали, в состав комиссии мы включили и тех, кто непосредственно увлекается скейтбордингом. В частности, это ребята из тринадцатой и других школ города»,— отметила глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

На преображение кыштымского парка имени А. С. Пушкина было выделено 39 миллионов рублей. Привлечь деньги удалось благодаря выходу в финал Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Отмечается, что парк включён в муниципальный проект реконструкции исторического центра Кыштыма «Прошлое — в настоящем и будущем».

«До конца года мы проведем закупку и планируем начать работы по ограждению парка. Подрядчиком также будут заменены брусья на оцилиндрованные брёвна в музее «Подворье»,— уточнила начальник управления городского хозяйства Екатерина Власова.

Отметим, в 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на Южном Урале благоустраивают 209 дворовых и 227 общественных территорий. Объекты определялись по итогам общественных обсуждений с жителями.