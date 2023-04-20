В Кыштыме запустили новый дом для жильцов из аварийного фонда

35 семей получили ключи от квартир в новостройке

В Кыштыме ввели в эксплуатацию многоквартирный дом в новом микрорайоне. Глава городского округа Людмила Шеболаева вручила ключи от квартир в нем 35 семьям, чье жилье было признано аварийным. В пресс-службе администрации рассказали, что в шаговой доступности от нового дома — детский сад, школа, остановки общественного транспорта и торговый комплекс. В планах у мэрии — построить в микрорайоне ФАП и новую школу.

Пятиэтажный дом построен по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональной адресной программе «Переселение в 2019—2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Теперь в новом доме заселяются 35 семей, чьи дома раньше были признаны аварийными. Они получили жилье с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Во дворе нового дома обустроили детскую площадку, а в шаговой доступности расположены школа, детский сад, остановка общественного транспорта, современный торговый комплекс.

«В 2000 году мы приехали в Кыштым. Сначала сняли жилье, а потом купили. Было сложно. Даже не верили, что дом когда-то будут расселять. Все отлично! Нам посчастливилось, ключи у нас в руках», — поделилась радостью Оксана Шливерда.

В микрорайоне Каолиновом активно строится жилье, в квартале развита инфраструктура: газовая котельная, две спортивные площадки, введен в эксплуатацию медицинский центр, выполнен ремонт дорог, обустроен тротуар до школы.

По данным администрации городского округа, для завершения региональной адресной программы «Переселение в 2019—2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» осталось переселить один дом. Планируется, что семь семей получат ключи уже летом. Всего по этой программе из аварийного жилого фонда переселено более 500 семей.