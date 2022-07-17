В Кыштыме в День металлурга открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ФОК стал подарком городу к 265-летию Кыштымского медеэлектролитного завода

В Кыштыме 17 июля прошло торжественное открытие нового универсального спортивного комплекса. ФОК «Металлург» на территории микрорайона Нижнего Кыштыма заменит старое здание, уже не отвечающее требованиям. Ленточку на входе перерезал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как рассказал Алексею Текслеру директор комплекса Алексей Могильников, спортзал ФОКа разделен на три зоны: для игровых видов спорта, борьбы и скалолазания.

«Для города это божественное сооружение! Старый ФОК на этом месте был гораздо меньше по площади и не позволял проводить соревнования серьезного масштаба»,— поделился Алексей Могильников.

Скалодром — предмет отдельной гордости для администрации «Металлурга». Скалолазание в Кыштыме очень популярно, этому способствует рельеф окрестностей, объяснили корреспонденту Первого областного информагентства местные жители. Поэтому искусственные трассы на стене спортзала ФОК будут очень востребованы всеми, от школьников до мастеров спорта.

ФОК располагает еще и помещениями для фитнеса и силовых тренировок, электронным тиром, сауной. По расчетам руководства, одновременно здесь могут заниматься 80 человек. В год комплекс может пропустить через себя до 200 тысяч спортсменов — впятеро больше населения Кыштыма.

«Поздравляю всех с Днем металлурга и хочу поблагодарить всех за вклад в развитие региона. Год назад здесь не было объекта. даже не верилось, что мы скоро будем открывать такой комплекс. Это здорово, что в регионе большой запрос на спортивные объекты»,— обратился к кыштымцам Алексей Текслер.

Действительно, спорткомплекс был построен в рекордные сроки: первый камень тут заложили в октябре 21 года, и по проекту строительство должно было занять 15 месяцев. уложились в 10, как раз к Дню металлурга.

Осмотрев комплекс, Алексей Текслер подвел итог работы по развитию Кыштыма в последние годы.

«Видно, что город развивается, развивается производство. Самое главное, что мы строим новые социальные объекты, в городе большое дорожное строительство, люди тоже это отмечают. Мы начали реконструкцию Белого дома, это тоже особый объект для города. Будем развивать набережную. Уделяется много внимания здравоохранения. Кстати, в городе одна из лучших ситуаций по врачам в целом»,— подытожил губернатор.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова