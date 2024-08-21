В Кыштыме в День государственного флага развернут триколор на вершине горы

Присоединиться к акции могут все желающие

В четверг, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, жители Кыштыма развернут триколор на вершине горы Егоза и споют песню о своей Родине. Присоединиться приглашают всех желающих. Подробности сообщили в местной администрации.

Мероприятие начнется с вручения первых паспортов юношам и девушкам на территории горнолыжного комплекса «Егоза». Церемония вручения запланирована на 17:30. После участники мероприятия начнут восхождение на гору, где развернут огромный российский флаг.

«Все желающие кыштымцы и гости города могут поддержать акцию. Приходите!» — пригласили в мэрии.